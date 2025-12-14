Son Dakika... Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Kolon kanseri tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay, 2008 yılında başlayan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 2 Ağustos 2024’te, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 4 Eylül’de kolon kanseri tanısı konmuştu. Bu süreçte kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma saptanması üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.

"GÜLŞAH DURBAY’I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Acımız tarifsiz…

Şehzadeler’in gülen yüzü; mücadelesi, çalışkanlığı ve güzel yüreğiyle hepimize örnek olan Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız.

Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Başımız sağ olsun."

G ÜL ŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa’da doğan Gülşah Durbay, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmalarına başladı.

Gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında yöneticilik yapan ve şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji alanlarında danışmanlık veren Durbay, 2014 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Durbay, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Durbay, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesiydi.

Durbay, bir dönem Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve SODEV’de yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesiydi.