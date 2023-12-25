Son dakika haberi... İstanbul'da faciadan dönüldü! 6 katlı bina caddeye çöktü
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta altı katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken çevredekiler büyük tehlike atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi