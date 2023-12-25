Son dakika haberi... İstanbul'da faciadan dönüldü! 6 katlı bina caddeye çöktü

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:56

İstanbul Esenyurt'ta altı katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken çevredekiler büyük tehlike atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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