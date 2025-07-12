Son Dakika haberi... Leman soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi!

Yurt dışından Türkiye'ye dönen Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, 11 Temmuz tarihinde, havalimanında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Özdemir, bugün tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mizah dergisi Leman'da, 26 Haziran’da yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 30 Haziran’da gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından soruşturma başlatılan Leman Dergisi'nin ardından gerici bir grup, 30 Haziran’da derginin binasına saldırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatür nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Karikatürün çizeri, grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alınırken, ilgili sayının toplatılmasına karar verildi.

Karikatürün Hz. Muhammed’i tasvir ettiğini iddia edenler, LeMan’ı hedef aldı. Karikatürün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine İBDA-C uzantılı Büyük Doğu Akıncılar Derneği’nin çağrısıyla toplanan gerici bir grup, derginin binasına saldırdı.

Derginin önüne gelen gerici grup, “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat”, “Kafir Leman hesap verecek”, “Kemalist köpekler hesap verecek” gibi sloganlar attı.

Dergi hakkında, “dini değerlere alenen aşağılama” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.