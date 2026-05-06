Son Dakika... 'Hakan Tosun' davasında 'tutukluluk' kararı: Dava ertelendi

Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Dava 8 Temmuz'a ertelendi.
Esenyurt’ta sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun davasının ilk duruşması bugün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.