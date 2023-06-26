Son Dakika: Hakkari yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Irak'ta Hakkari'ye 14.08 km uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Çukurca ilçesine 14.08 km uzaklıkta ve merkez üssü Irak'ın Duhok şehri olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.41'de meydana gelen depremin derinliği 12.12 km olarak bildirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, depremin Van, Bayburt, Batman ve çevre illerden hissedildiğini paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih:2023-06-26
Saat:09:41:29 TSİ
Enlem:37.192 N
Boylam:43.386 E
Derinlik:12.12 km
Detay:https://t.co/UTdIQvUi5W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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