Son Dakika: İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2023
ZAFER-BUCA (IZMIR) https://t.co/ZDXmoNQ7Dd
26.06.2023, 06:37:37 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
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