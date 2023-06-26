Son Dakika: İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 07:06
Son Dakika: İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.


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