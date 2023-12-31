Son dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 31.12.2023 - 19:44

Güncelleme: 31.12.2023 - 19:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.37'de merkez üssü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.