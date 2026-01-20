Son dakika... Haldun Dormen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Türk tiyatrosuna ömrünü adayan, sayısız oyuncu yetiştiren ve sahnelerin unutulmaz ismi Haldun Dormen, 97 yaşında yaşam mücadelesi veriyor. Ocak ayının başında ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Dormen’in durumu ciddiyetini koruyor.

"DURUM PARLAK DEĞİL"

Sosyal medya hesabı üzerinden kayınpederinin sağlık süreciyle ilgili samimi ve bir o kadar da hüzünlü bir paylaşım yapan Ayşe Arman, hastane koridorlarındaki bekleyişlerini anlattı. Üç haftadır hastanede olduklarını belirten Arman, Dormen’in durumunun "parlak olmadığını" şu sözlerle ifade etti:

"Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe süreci devam ediyor. Durum maalesef çok parlak değil; tüm fonksiyonlar makinelerle stabil tutuluyor. Böbrek, kalp ve akciğer... Hepsi makineye bağlı. Ne olacağını bilmiyoruz, sadece bekliyoruz."

HASTANE KORİDORLARINDA ORTAK ACILAR

Yoğun bakım önündeki bekleyişin zorluğuna değinen Arman, bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla da bir dayanışma içine girdiklerini belirtti. Arman, "Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk, acılarına ortak olduk. Bazıları yakınlarını kaybetti, onlarla birlikte ağladık. İçimden bir şey paylaşmak gelmiyor, tadım tuzum yok," diyerek yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.