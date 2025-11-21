Son Dakika... Halis Bayancuk ve Haris Karadağ'a tahliye

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Tevhid ve Sünnet cemaatinin lideri "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk ile cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki Eren Bigül'ün pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Halis Bayancuk ve Haris Karadağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

AA'nın aktardığına göre, adliyeye götürülen Bayancuk ve Karadağ, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

TAHLİYE KARARI

Hakimlik, Halis Bayancuk ile Halis Karadağ hakkında "hiçbir bağlantısının bulunmadığı yönündeki net tespitler" kapsamında "yurt dışı yasağı" adli kontrolüyle tahliyelerine karar verdi.