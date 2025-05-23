Son dakika... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'ertelemeli' hapis cezası

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümlerin açıklaması geri bırakıldı.

KARAR ÇIKTI: CEZALAR ERTELENDİ

Gezi Direnişi ile ilgili olarak ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.