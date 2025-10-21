Son Dakika... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı!

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bununla beraber, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Dün de İBB soruşturması kapsamında Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı.

HAMD İ AKIN K İ MD İ R?

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding’i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlıği ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1997 yılında havacılık sektöründe Türkiye’de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

London School of Economics’de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı, Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarını taşıyor.

Ayrıca Hamdi Akın, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkanı ve Macaristan’ın Muğla ve Denizli illerinden sorumlu Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

VEDAT AŞÇI KİMDİR?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1978 yılında Almanya'ya giden Aşçı, burada eğitim hayatına devam etti.

Ünlü iş insanı Vedat Aşçı, 30 yılı aşkın bir süredir eğitim kurum ve kurulularına destek sağlamaktadır. Vedat Aşçı'nın yönetim kurulu başkanı görevinde yer aldığı Astaş Holding, bölgedeki ilk Turizm Fakültesi olma özelliğine sahip olan ve 2014 yılının Eylül ayında eğitim öğretime başlayan; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nin yapımını üstlenmiştir.

Vedat Aşçı, 1980 yılında Almanya'da Ascı GmbH şirketini kurmuş, kısa zamanda dünyanın pek çok ülkesine tekstil ve hazır giyim sektöründe sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamaya başlamıştır.

1983 yılında ise Türkiye'deki ilk şirketi olan Astaş'ı kurmuştur. 2004 yılında gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine başlayan Aşçı, Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile resmen sektöre adımını atmıştır.

2008 yılında Bellevue Residences Managed by Kempinski'yi hizmete sunmuş, Aralık 2012'de ise Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini hizmete açmıştır.

Vedat Aşçı şimdilerde, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vedat Aşçı, ayrıca 2014 yılında Astaş Holding tarafından hayata geçirilen bir proje olan Bodrum Mandarin Oriental Otel'in de sahibidir.

Vedat Aşçı'nın ismi 2024 yılında iş insanı Kaya Sabancı ile sahibi olduğu Mandarin Oriental Otel'de ettikleri kavga ile gündeme gelmişti.