Son dakika... Hatay açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:44
Son dakika... Hatay açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.25 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.


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