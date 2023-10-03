Son dakika... Hatay açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.25 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [07.23 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-03
Saat:10:25:18 TSİ
Enlem:36.053 N
Boylam:35.89 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VwqrUl8njn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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