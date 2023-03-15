Son Dakika: Hatay Valisi Rahmi Doğan milletvekili adayı olmak için istifa etti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:43

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosunun en ağır hissediliği kentlerin başında gelen ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Doğan açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım."