Son Dakika: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
AFAD, Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Saat 08.46'da meydana gelen depremin derinliği 7.29 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Arsuz (Hatay)
Tarih:2023-02-24
Saat:08:46:17 TSİ
Enlem:36.326 N
Boylam:35.97 E
Derinlik:7.29 km
Detay:https://t.co/XVjLvptbjH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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