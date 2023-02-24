Son Dakika: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:08
Son Dakika: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Saat 08.46'da meydana gelen depremin derinliği 7.29 kilometre olarak ölçüldü.

 


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