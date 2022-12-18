Son Dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depreme ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 21:23
Son Dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11,67 kilometre, büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini 8,8 kilometre olarak bildirdi.

BAKAN KOCA VE SAVAŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Savaş, "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerine yer verdi.

Hatay'da 21.13 civarında, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


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