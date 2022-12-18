Son Dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depreme ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11,67 kilometre, büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2022
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2022-12-18
Saat:21:13:09 TSİ
Enlem:36.403 N
Boylam:36.445 E
Derinlik:11.67 km
Detay:https://t.co/DoK4l2qZA9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini 8,8 kilometre olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2022
BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) https://t.co/FTBt1Us042
18.12.2022, 21:13:09 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
BAKAN KOCA VE SAVAŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Savaş, "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerine yer verdi.
21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2022
Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.— Lütfü Savaş ???? (@DocDrLutfuSavas) December 18, 2022
Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
Ekiplerimiz görevi başındadır.
Hatay'da 21.13 civarında, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2022
KANGALLAR-KIRIKHAN (HATAY) https://t.co/Kr7AZr1LVE
18.12.2022, 21:13:09 TSİ
Büyüklük: 4.7,
Derinlik: 9.2 km#Kandilli
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