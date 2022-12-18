Son Dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

18 Aralık 2022 Pazar, 21:23

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11,67 kilometre, büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini 8,8 kilometre olarak bildirdi.

BAKAN KOCA VE SAVAŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Savaş, "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerine yer verdi.

21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2022

Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.

Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Ekiplerimiz görevi başındadır. — Lütfü Savaş ???? (@DocDrLutfuSavas) December 18, 2022

Hatay'da 21.13 civarında, 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.