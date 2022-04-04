Son Dakika: Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu
Son Dakika gelişmesi... Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan Hong Kong bandıralı yük gemisi, karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metrelik "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve 'balık adam' ekibi olay yerine sevk edildi.
Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisi için, KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi. pic.twitter.com/vpVt3d0LLD— KEGM (@kiyiemniyet) April 4, 2022
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