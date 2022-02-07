Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'Londra toplantısı' açıklaması

07 Şubat 2022 Pazartesi, 22:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ MESAJI

Nebati, paylaşımında “Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi