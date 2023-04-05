Son Dakika: HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

Son dakika haberi... HDP'li İdris Baluken, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:50
Son Dakika: HDP'li İdris Baluken tahliye edildi
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Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı. Baluken’in verilen cezayı tamamladığı belirtildi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoşgeldin” paylaşımıyla duyurdu. 

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.


HDP İdris Baluken

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