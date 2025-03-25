Son Dakika... 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı

'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan eylemler kapsamında tutuklandı.

Son Dakika... 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:56

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

Gezgin hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. 


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