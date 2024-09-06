Son Dakika... Hindistan uçağında bomba ihbarı: Erzurum'a iniş yaptı
Son dakika haberi... Hindistan'dan uçuş yapan bir yolcu uçağı bomba ihbarı sebebiyle Erzurum Havalalanı'na iniş yaptı.
Hindistan'dan Almanya'ya uçuş yapan bir yolcu uçağı bomba ihbarı sebebiyle Erzurum Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.
247 kişilik yolcu uçağındaki bütün yolcular indirildi. Uçakta arama yapılıyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum'un hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.
AYRINTILAR GELECEK...
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