Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:47

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret' suçundan, suç duyurusunda bulundu.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Suç duyurusunu Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek."