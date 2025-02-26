Murat Ongun duyurdu: İmamoğlu, 'diploma iptali' iddiası üzerine Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalinin istendiğini öne süren yazısı nedeniyle Hürriyet yazarı Nedim Şener hakkında hukuki haklarını kullanacaklarını duyurdu.
İktidara yakın Sabah gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" haberi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıda, üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen yatay geçiş işlemleriyle ilgili inceleme talep etti.
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da konu üzerine bir açıklama yaptı. Ongun, Başsavcılığın İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiasının doğru olmadığını, savcılığın üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep ettiğini belirtti.
'NEDİM ŞENER' ADIMI
Ongun, ayrıca konuyla ilgili olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısını işaret edip "Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme