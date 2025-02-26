Başsavcılıktan peş peşe 'diploma soruşturması' açıklaması: İmamoğlu cephesinden yandaşlara yalanlama

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:52

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 'İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için' yazı gönderdiği iddia edildi.

Söz konusu iddia bugün iktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesinin köşe yazarı Nedim Şener’in köşesinde ve Sabah gazetesinde yer aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, usulsüz yatay geçiş yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi.

Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.

Haberin ardından kısa süre sonra bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, "iptal edilmesi" şeklinde bir ifadenin kullanılmadığını belirtti. Bunun ardından İBB cephesinden de açıklama geldi.

MURAT ONGUN’DAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini belirtti.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir."

Ongun ayrıca Nedim Şener’le ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını da dile getirdi.

Şener'in yazısını X hesabından paylaşan Ongun, "Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaparak, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı açıklamalar devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir bilgi notu daha geçildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Orada da konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İlgili soruşturma kapsamında medyada çıkan farklı yorumlara sebebiyet veren paylaşımlar nedeniyle açıklamamızı güncelleme gereği hasıl olmuştur; müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda içerikten de anlaşıldığı üzere söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir."

BAŞSAVCILIĞIN TALEBİ

Kamuoyunun gündeminde yer alan tartışmanın odağında Başsavcılığın ilgili yazısı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “usulsüz diploma aldığı iddialarına” ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi.

Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda ise şu adımların atılması istenmişti:

"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/02/2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."