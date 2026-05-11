Son Dakika... İBB Davası’nda 35.duruşma günü başladı: İBB Genel Sekreter Yardımcılarından Arif Gürkan Alpay savunma yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 35. duruşması bugün görülüyor.

Sağlık problemleri bulunan eski İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un diğer tutukluların ve jandarmaların koluna girerek duruşma salonuna getirilmesi dikkat çekti.

Alpay’ın savunması saat 11:20 gibi başlarken davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve kampanya danışmanı Necati Özkan, Silivri’de yan salonda görülen “casusluk davasında” yargılandıkları için salonda bulunmuyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile diğer tutukluların katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler, alkışlarla karşıladı.

12.00 - ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 80 yaşındaki annesinin ve eşinin Anneler Günü’nü kutlayarak savunmasına başladı.

Gözaltına alınma süreci, eylemlerdeki iddialar ve suçlamalar, iddianamedeki suç örgütü üyeliği ve gerçek kendisi olmak üzere dört ana başlıkta savunmasını yapacağını belirten Alpay, “Hemen hemen bir yıldır tutukluyum. Tutuklama gerekçesi yapılan konu iddianamede yer almıyor. İddianamede belirtilen konulara ilişkin de ifadem alınmadı” dedi.

Alpay, savunmasına devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü geride kalan 34. duruşma gününde, son olarak Cebeci Maden Sahası’na yönelik iddialar kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş’in savunması tamamlandı.

Keleş, babası Fatih Keleş’in yaklaşık 12 aydır, amcası Zafer Keleş’in ise yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu anımsatarak, gözaltı kararını yurt dışındayken öğrendiğini ancak buna rağmen Türkiye’ye geri döndüğünü belirtti. Keleş, “Adalete olan inancım ve kendimden yana hiçbir şüphem olmadığı için rahatlıkla geri dönüş yaptım. Ben bu suçu işlemedim; suç işlemediğim için de korkmadım. Fatih Keleş’in oğlu olmak suç değildir. Yaşadığım mağduriyete son verilmesini ve tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Keleş’in savunmasının ardından soru sormak için söz alan İmamoğlu ise Keleş’e, “Benim adıma, ‘örgüt lideri’ olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu lanet iddianame. Seninle hayatımızda çocukluğundan beri, bayramdan bayrama karşılaşıp sarılmanın dışında bir sohbetimiz oldu mu?” sorusunu yöneltti.

Keleş “Hayır” yanıtını verirken, İmamoğlu gözyaşları içinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Başkan, Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın. Ben bu delikanlıdan bu devlet adına, bu millet adına ve Yüce Türk yargısı adına özür diliyorum.”

Keleş’in avukatlarının savunmalarının ardından 7 Mayıs’taki duruşma sona erdi.