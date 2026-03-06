Son Dakika... İBB davası öncesi tutuklular hakkında karar

9 Mart’ta başlayacak duruşma öncesi İBB davasında yapılan son ara tutukluluk değerlendirmesinde; Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 tutuklu sanığın tamamının tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1. Heyeti, İBB davasında tensip zaptıyla birlikte yaptığı dördüncü ara tutukluluk değerlendirmesinde, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın tamamı hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetti.

9 Mart’ta Silivri’de görülmeye başlanacak olan ilk duruşma öncesi Mahkeme Heyeti yaptığı son değerlendirmede, tutuklulukların devamı kararına gerekçe olarak;

Sanıklara isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetini, Suçlar için kanunda öngörülen alt ve üst ceza sınırlarını, Olası mahkûmiyet halinde verilebilecek cezanın ağırlığını, Bu durumun kaçma şüphesini somutlaştırdığını, Tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğunu, Önceki tutuklama koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını gösterdi.

Kararla birlikte, farklı tarihlerde ve ayrı ayrı sunulan çok sayıda tahliye dilekçesi de tek tek reddedildi.