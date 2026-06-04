Son Dakika... İBB'den alınmıştı! Mahkemeden 'Yerebatan Sarnıcı'na ilişkin karar: Yürütme durduruldu!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı’nın devrine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, tarihi yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine yönelik kararın yürütmesini durdurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki simge tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İBB'nin yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine, Fatih Kaymakamlığı İBB'nin tarihi Yerebatan Sarnıcı'nı tahliye etmesi için resmi yazı yazdı.

Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.