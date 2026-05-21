Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İBB operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

Son dakika... İBB operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

21.05.2026 15:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... İBB operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi... İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 'ihaleye fesat' iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi operasyonunda gözaltına alınanlardan 33 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:

1. Ahmet Sırtlı - İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan

Sabri Bakır - Yapiken Firması Yetkilisi

Halil İbrahim Büyükparmaksız - Pratik Firması Yetkilisi

Hayrettin Bakır - Eylül Group Firması Yetkilisi

Kurtuluş Acar - İlktem Firması Yetkilisi

Selim Çolak - Eylül Group Çalışanı

Büşra Emen - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

Halil Koçan

İsmail Koçan - Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi

Sinan Bilgin - Destek Hizmetleri Müdürü

Gökhan Parlak - 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye

Yasin İpek - Genel Müdür Yrd. V.

Sema Akça Oflaz - Genel Müdür

Zeynel Duman - Satınalma Müdürü

Ethem Pişkin - Genel Müdür

Erhan Çamkıranoğlu - Boğaziçi Tesis Çalışanı

Aydın Soydaş - 1. Operasyon Yönetim Şefi

Emin Ayaz - GEPA Firması Yetkilisi

Ömer Yazıcı - Kuveyt Bankasında Yönetmen

Merve Öztopaloğlu Küçükel

Sercan Öztürk - Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye

Elif Köleoğulları - Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman

Yavuz Şaştım - Isparta’da Uzman

Oğuzhan Şaştım - Boğaziçi Tesiste Şef

Hamdi Sağlam - Operasyon Yönetim Müdürü

Mustafa Özay - 3. Operasyon Yönetim Şefi

Zeliha Sırtlı - ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri

Salih Kuzu - Boğaziçi Tesiste Şef

Kübra Silik - İhale ve Satınalma Uzman

Mansur Güneş - Yönetim Kurulu Başkan V.

Mehmet Alkanalka - Yönetim Kurulu Başkan V.

Bozan Aslan - Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye

Nurullah Yetiştiren - Boğaziçi Tesiste Destek Personeli

İlgili Konular: #Operasyon #tutuklama