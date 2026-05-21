Son dakika... İBB operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 'ihaleye fesat' iddiasıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 57 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi operasyonunda gözaltına alınanlardan 33 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:
1. Ahmet Sırtlı - İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
Sabri Bakır - Yapiken Firması Yetkilisi
Halil İbrahim Büyükparmaksız - Pratik Firması Yetkilisi
Hayrettin Bakır - Eylül Group Firması Yetkilisi
Kurtuluş Acar - İlktem Firması Yetkilisi
Selim Çolak - Eylül Group Çalışanı
Büşra Emen - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
Halil Koçan
İsmail Koçan - Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
Sinan Bilgin - Destek Hizmetleri Müdürü
Gökhan Parlak - 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
Yasin İpek - Genel Müdür Yrd. V.
Sema Akça Oflaz - Genel Müdür
Zeynel Duman - Satınalma Müdürü
Ethem Pişkin - Genel Müdür
Erhan Çamkıranoğlu - Boğaziçi Tesis Çalışanı
Aydın Soydaş - 1. Operasyon Yönetim Şefi
Emin Ayaz - GEPA Firması Yetkilisi
Ömer Yazıcı - Kuveyt Bankasında Yönetmen
Merve Öztopaloğlu Küçükel
Sercan Öztürk - Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
Elif Köleoğulları - Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
Yavuz Şaştım - Isparta’da Uzman
Oğuzhan Şaştım - Boğaziçi Tesiste Şef
Hamdi Sağlam - Operasyon Yönetim Müdürü
Mustafa Özay - 3. Operasyon Yönetim Şefi
Zeliha Sırtlı - ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
Salih Kuzu - Boğaziçi Tesiste Şef
Kübra Silik - İhale ve Satınalma Uzman
Mansur Güneş - Yönetim Kurulu Başkan V.
Mehmet Alkanalka - Yönetim Kurulu Başkan V.
Bozan Aslan - Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
Nurullah Yetiştiren - Boğaziçi Tesiste Destek Personeli