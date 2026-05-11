Son dakika... İBB'ye operasyonda yeni gelişme: Sağlık kontrolüne getirildiler

11.05.2026 09:15:00
DHA
Son dakika gelişmesi... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlendi, 30 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. 7 kişiden 1'i doğrudan savcılıktan, 5'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 1 kişiye ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

 

