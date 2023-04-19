Son Dakika: İBB'nin Üsküdar'da kaçak kafe yıkımında zabıtaya silah çekildi
Son dakika haberi... Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye geldi. Üsküdar Belediyesi yetkisinde alanda bulunan kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekti. Şahıs daha sonra ortadan kayboldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü korumak üzere harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan kararın ardından bölgede bulunan kaçak yapıların yıkım işlemi için İBB ekipleri, sabah saatlerinde alandaki kafelerin önüne geldi.
Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişinin silah çektiği öğrenildi.
Şahıs daha sonra ortadan kayboldu.
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