Son Dakika... İBB''ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ'tan ihale evrakı istenildi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:58

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB''ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ'a yazı gönderdi.

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KİPTAŞ ve İSFALT’tan son 6 yılın dosyalarını talep etti.

8 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan KİPTAŞ ve İSFALT'a ayrı ayrı iki yazı gönderildiğini, yazının gönderilme tarihinin 30.04.2025 tarihli olduğunu ancak ilgili evrakların 08.04.2025 tarihine kadar gönderilmesinin istendiğini bildirdi.

''HÜKÜMETE Mİ BAĞLI YOKSA DEVLETE Mİ?''

Günaydın, yazının savcılıktan geldiğini ve istenen evrakların elbette verileceğini ifade ederek "Verilecek te, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp ta öncesine bakmıyorsunuz? Savcılık kurumu Hükümete mi bağlı yoksa devlete mi?" dedi.

Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan iki ayrı yazı geldi (Ek 1 ve 2).

Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar.

Üstelik te yazı… pic.twitter.com/5PrIO1fh5j — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 30, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti.

İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.