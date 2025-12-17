Son Dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 11 ayda 7 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk 11 ayında 7 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

"273 ÇETE ÇÖKERTTİK"

Yerlikaya'nın konuşmasına öne çıkanlar şöyle:

"2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü narkotik,66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi."