Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefinde İmamoğlu var

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sözleri nedeniyle tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Soylu, “İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı!” ifadeleriyle, İmamoğlu’nu hedef aldı.

Soylu, mesajının devamında, “Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…” dedi.

İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 30, 2022

NE OLMUŞTU?

İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve altı yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanan Şafak D.'ye ilişkin İBB'yi hedef alan Erdoğan, "Her şeyden önce tabii bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" demişti.

Erdoğan’ın bu ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki "terörist yakalama" işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanmıştı.