Son Dakika: İBB'yi hedef almıştı... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Şafak D.'nin tutuklanmasına ilişkin de konuştu.

Erdoğan İBB'yi hedef alarak "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım" dedi.

"'TERÖRİST YAKALAMA' İŞİNİ DE BİZE HAVALE ETMİŞ"

Erdoğan'ın açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan jet yanıt verdi.

İmamoğlu paylaşımında, "Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" dedi.

İmamoğlu paylaşımlarının devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.





Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.





Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftiracılardan koru.