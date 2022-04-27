Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il geneline maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanım şartının kaldırılmasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il geneline maske genelgesi
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası duyurduğu "kapalı alanlarda maske kullanımı"na ilişkin genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir" denildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."


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