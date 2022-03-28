Son Dakika: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı’ndan sonra İğneada açıklarında da mayın tespit edildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.
1? 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022
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