Son Dakika: İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı

İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 11:46
Son Dakika: İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı
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İstanbul İkitelli'de bir İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet zincirleme kazada çarpıştı. Yaşanan kazada yaralıların olduğu bilgisi öğrenilirken, kazanın olduğu yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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