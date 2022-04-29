Son Dakika: İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı

29 Nisan 2022 Cuma, 11:46

İstanbul İkitelli'de bir İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet zincirleme kazada çarpıştı. Yaşanan kazada yaralıların olduğu bilgisi öğrenilirken, kazanın olduğu yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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