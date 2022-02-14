Son dakika: İlaç fiyatında kur artışı
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamaya göre, ilaç fiyatlarında kur artışı yapıldı. Tüm ilaçlara euro kuru güncellemesiyle yüzde 37,43 oranında zam geldi, karar 5 gün sonra geçeri olacak. Zamma tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç "AKP demek zam demek" ifadelerini kullandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi.
TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değeri güncellendi.
Buna göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 avro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karar kapsamında avro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellendi.
Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski avro değerine bölündükten sonra yeni avro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak.
Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.
İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası ilaç kurunun 6,40 seviyesinde sabitlenmesini ve yıl içinde bir kez daha güncelleme yapılmasını talep etmişti.
İLAÇ FİYATLARINA ZAM
Kararın ardından açıklama yapan CHP Milletvekili Mehmet Göker, tüm ilaç fiyatlarına yüzde 37.43 oranında zam geldiğini açıkladı.
Tüm ilaçlara %37.43 oranında zam geldi!— Mehmet Göker (@drmehmet_goker) February 14, 2022
"AKP DEMEK ZAM DEMEK"
İlaç fiyatlarına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.
"AKP demek zam demek" diyen Öztunç, "Yandaşları ve 5’li çeteyi zengin etmek için milletin cebine el atan organize kötülük şebekesinin adıdır AKP" ifadelerini kullandı.
AKP demek zam demek. AKP demek millete zulüm demek. Yandaşları ve 5’li çeteyi zengin etmek için milletin cebine el atan organize kötülük şebekesinin adıdır AKP. https://t.co/p1ysRUILHe— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) February 14, 2022
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