Son Dakika: İmamoğlu'ndan suikast mektubuna ilişkin ilk açıklama

25 Mart 2022 Cuma, 11:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler kentsel dönüşüm projesinin temel atım töreni sonrası basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği kendisine yönelik 'suikast mektubu'na ilişkin soruları yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle, gücümüzle kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlililerini iyi yapmalarını diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR YAZIMIZA CEVAP VERİLMEDİ"

Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım'ın ihbar mektubunda mobese görüntülerine yaptığı atıfa ilişkin de açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Mobese meselesi ciddi bir meseledir, özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir yazımıza, tek bir soruşturmamıza cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürdü.

Mektuba ulaşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, şöyle demişti;

"Edirne'de hükümlü olan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022 günü cezaevi idaresine bir dilekçe veriyor. Dilekçe 'Suikast bildirimi' başlığını taşıyor. Dilekçede diyor ki 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bildiriyor. Biliyorsunuz Danıştay cinayeti karanlık bir cinayetti. Ekrem İmamoğlu'na da 'Danıştan cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti ya, sizin yemek yediğiniz görüntüler nasıl sızdırıldı sanıyorsunuz? Bu size tehdit, gözdağı ve suikastten önceki son adımdır' diyor."

Cezaevi Müdürlüğü'nün gelen suikast ihbarını Edirne Savcılığı'na ilettiğini söyleyen Terkoğlu, savcılığında 'bize böyle bir ihbar geldi' diyerek dilekçeyi İBB'ye gönderdiğini ifade etmişti.

İBB'nin cezaevinden kendilerine ulaşan ihbarı 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bildirdiğini kaydeden Barış Terkoğlu, valiliğin durumu Emniyet Müdürlüğü'ne ilettiğini söylemişti.

Sürecin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tıkandığını ifade eden Terkoğlu, dilekçeyle ilgili aradığı resmi kurumlardan hiçbir bilgi alamadığını, İBB'ye de herhangi bir dönüş olmadığını kaydetmişti.