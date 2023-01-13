Son Dakika: İmamoğlu'nun avukatları HSK önünde

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:13

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:15

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’e bazı savcılar aracılığıyla "İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, siyasi yasaklı hale getirmesinin telkin edildiği" iddiasını kaleme almıştı.

İddiaya göre hâkim Hüseyin Zengin, telkinleri yerine getirmeyince Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle Samsun’a gönderilmişti.

Terkoğlu geçen haftaki yazısında da Zengin’in süreçle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olası incelemesine karşılık hazırlık yaptığını yazmıştı. Terkoğlu ayrıca Zengin’e Anadolu adliyesi başsavcısının ”Ceza verirsen yukarısı hazır, sorun yaşamayacaksın” dediğini de iddia etmişti.

CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Gökhan Günaydın ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunarak, HSK önünde bir açıklama yaptı. İmamoğlu’nun ceza aldığı davada görevli olan hakimin Samsun’a tayinin çıkmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların araştırılması istendi.

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Biz diyoruz ki bu soruşturmayı ve incelemeyi açınız. Eğer hakim Hüseyin Zengin'e baskı yapan başsavcı varsa eğer istinaf mahkemesi ayarlanmışsa burada baş harfleri verilen kişileri bulunuz. Bunlar hakkında bir soruşturma yürütünüz.

*Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun.

*HSK'nın aslında kamuoyuna yansıyan bu iddiaları resen sorşturma ve araştırma yükümlülüğü vardı. Ancak bu güne kadar yapmadı. Biz şimdi HSK'ya Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçe vererek HSK'yı görevini yapmaya davet ediyoruz.