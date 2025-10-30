Son Dakika... İmralı Heyeti üyeleri Erdoğan ile görüşmek üzere Saray'a gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Saray'a gidiyor.

DEM Parti Genel Merkezi'nden Beştepe'ye geçen İmralı Heyeti üyeleri basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Bu üçüncü görüşmemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile sürecin başından beri üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız aslında. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.

Yaklaşık 1 saatlik görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklama ile görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız."

Mithat Sancar da, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin şu zamanki gibi seyri ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyorum" ifadelerini kaydetti.

Görüşme saat 18:00'da başlayacak.