Son dakika: İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırımlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel" askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.
Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyeceğini" söyleyen Johnson, kanlı bir saldırgan olarak nitelediği Putin'in, dünyanın ve tarihin gözünde "mahkum" olacağını dile getirdi.
Johnson, İngiltere'nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi.
Ülkesinin gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağının altını çizen Johnson, ancak VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıklarının dondurulacağına dikkati çekti.
Johnson, ayrıca Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.
İNGİLTERE, BELARUS'A DA YAPTIRIM UYGULAYACAK
Yeni yaptırımların, büyük Rus şirketlerinin ve devletinin, İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını veya borç para almasını engelleyeceğini belirten Johnson, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının altını çizdi.
Johnson, yeni yaptırımların, "Londra'daki Rus oligarkların saklanacak hiçbir yeri olmadığı" anlamına geleceğini kaydederek, Rus vatandaşlarının İngiltere'de banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarının da sınırlı olacağını bildirdi.
Boris Johnson, "Rusya'yı küresel ekonomide her geçen gün ve her hafta sıkıştırmak için amansız bir göreve devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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