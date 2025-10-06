Son Dakika... İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 23 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlere operasyon düzenlendi.
Şirket yetkilisi olan 23 kişi hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” suçundan gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada bahse konu şirketlerin, “hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı” belirtildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21'i gözaltına alındı.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.