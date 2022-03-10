Son Dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı

10 Mart 2022 Perşembe, 08:46

Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikler soğuk ve kar yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Bugünden etkili olacak kar yağışına ilişkin vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.



Öte yandan, İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.



