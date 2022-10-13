Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan dökme yük gemisi dolayısıyla askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
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