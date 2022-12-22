Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB raporu açıklaması

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:20

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu dün katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör soruşturması açıldığını bildirdi.

Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik terör soruşturması başlattığını ve bu soruşturma kapsamında 578 sayfalık bir rapor hazırladığını, savcılığın da yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlayarak teslim ettiğini açıkladı.

"TEVDİ RAPORU TESLİM EDİLDİ"

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HUKUKİ SÜREÇ BELLİ OLACAK"

İBB Sözcüsü Murat Ongun dün söz konusu iddialara ilişkin cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize gelen duyumlara göre geçen pazartesi günü 500 küsür sayfalık rapor savcılığa gönderildi. Bu iddianame değil. Şimdi ne olacak? Savcılık bu 500 küsür sayfalık raporu inceleyecek. İki seçenecek var. Ya kovuşturmaya gerek yok diyecek ve konuyu kapatacak ya da evet suç unsurları var diyecek ve iddianame hazırlayacak. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak."

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını da aktaran Ongun, "İmamoğlu'nun kurmayı benim. Acil bir toplantı falan yapılmadı. Hukukçularımızla bir toplanalım, olan biteni gözden geçirelim dedi. Yoksa bir panik halimiz yok" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Saraçhane'de yaptıkları ortak açıklamada olaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

İmamoğlu, Soylu'yu işaret ettiği açıklamasında şöyle konuştu:

"Başkanımız da ifade etti, dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin... Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of'ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum. "