Son dakika... İstanbul'da eş zamanlı IŞİD operasyonları: 29 gözaltı!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar sürüyor.

Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara yönelik gece saatlerinde operasyon yapıldı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile terör örgütü içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.

DÜNKÜ OPERASYONLARDA 357 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terör örgütü IŞİD'e yönelik yurt genelinde bir süredir art arda operasyonlar gerçekleşiyor.

Dün 21 şehirde gerçekleşen baskınlarda 357 şüpheli gözaltına alınmıştı.