Son dakika... İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı saldırı!

11.09.2025 14:22:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #İstanbul #Hastane #silahlı saldırı #Zeytinburnu

