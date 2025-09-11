Son dakika... İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı saldırı!
Son dakika haberi... Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.
Son dakika haberi... Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.