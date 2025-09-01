Silahlı saldırıya uğramıştı: Samsunsporlu taraftardan kötü haber

Samsunspor taraftar grubu, Giresun'da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tabancayla vurularak ağır yaralanan taraftar Ümit Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsunspor Kulübü, yaşanan acı olayı resmi hesaplarından duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Taraftarımız Ümit Çapkın'ın, Giresun'da bir restoranda uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporun dostluk, kardeşlik ve barış ortamında yaşanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; merhum Ümit Çapkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı taraftarlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı diğer taraftarların tedavisi sürüyor.