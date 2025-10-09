Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 13:49:00
Son dakika haberi... İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'a göre, Silivri açıklarındaki deprem saat 13.33'te 9,9 kilometre derinlikte yaşandı.

