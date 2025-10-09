Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'a göre, Silivri açıklarındaki deprem saat 13.33'te 9,9 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD