Son Dakika... İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde saldırı... 'Sen sağ bek, ben sol bek' diyerek alay etmişlerdi: Plaza çalışanlarından 1 kişi tutuklandı!

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma sırasında çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı sözler kullanarak görüntü çeken ve sanal medyada yayınlayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 8 kişi dün gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde gerçekleşen terör saldırısında, yan plazada çalışan bazı kişiler çatışmaya giren polislerle alay etti. İki polisin yaralandığı terör saldırısında video çeken şahısların konuşmaları tepki çekti. Şahısların videoda, "Sen sağ bek, ben sol bek... Aşağıya, koş koş koş!" dediği duyuldu.

Sosyal medyada tepki çeken o video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.